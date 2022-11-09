فيديو.. رئيس شركة أرامكو: الطاقة وصناعاتها عادة ما تكون هدفاً للهجمات السيبرانية

قال أمين الناصر؛ رئيس شركة أرامكو السعودية، إن هناك صناعات قليلة تلعب دوراً ملحوظاً في كل مناحي الحياة اليومية لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن صناعة الطاقة لطالما كانت هدفاً للهجمات السيبرانية.
ولفت الناصر؛ خلال جلسة بعنوان "حماية البيئة التحتية للطاقة من الهجمات السيبرانية" ضمن فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض، إلى أن المخاطر السيبرانية مضاعفة الآن تجاه تدمير البنية التحتية للطاقة.
ودعا إلى توفير معايير دولية عالية للحد من الهجمات السيبرانية في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني شريكٌ مؤسّس لتشكيل نظام أمني عالمي.