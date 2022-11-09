فيديو.. رئيس شركة أرامكو: الطاقة وصناعاتها عادة ما تكون هدفاً للهجمات السيبرانية

قال أمين الناصر؛ رئيس شركة أرامكو السعودية، إن هناك صناعات قليلة تلعب دوراً ملحوظاً في كل مناحي الحياة اليومية لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن صناعة الطاقة لطالما كانت هدفاً للهجمات السيبرانية.