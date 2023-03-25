مركز الفلك الدولي: كويكب "2023 DZ2" سيمرّ بالقرب من الأرض مساء اليوم.. نتابع حركته

أعلن مركز الفلك الدولي عن كويكب صغير يسمّى "2023 DZ2"، قطرهُ 70 مترًا، سيمرّ بالقرب من الأرض مساء اليوم السبت، وذلك على مسافة أقرب من القمر؛ حيث سيقع في الساعة 07:52 مساء بتوقيت غرينتش على بعد 165 ألف كم من الأرض فقط.