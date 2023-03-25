مركز الفلك الدولي: كويكب "2023 DZ2" سيمرّ بالقرب من الأرض مساء اليوم.. نتابع حركته

أعلن مركز الفلك الدولي عن كويكب صغير يسمّى "2023 DZ2"، قطرهُ 70 مترًا، سيمرّ بالقرب من الأرض مساء اليوم السبت، وذلك على مسافة أقرب من القمر؛ حيث سيقع في الساعة 07:52 مساء بتوقيت غرينتش على بعد 165 ألف كم من الأرض فقط.
وأوضح المركز أنّ لمعانَه سيكون قبل ذلك من القدر 10؛ بمعنى أنه يُرى بالتلسكوبات الصغيرة والمناظير، مشيرًا إلى أن الكويكب يظهر كنقطة ثابتة والنجوم تتحرّك من حوله على شكل خطوط؛ وذلك لأن التلسكوب يتحرك بسرعة الكويكب.
فيما أكّد المركز عبر حسابه الرسمي في تويتر، إطلاق البثّ المباشر لمرور الكويكب DZ2 2023 من سماء الإمارات، اليوم السبت، من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي؛ حيث بالإمكان متابعة البث الحي والمباشر للمرصد لمرور الكويكب 2023 DZ2 على مسافة قريبة من الأرض تبلغ 165 ألف كم، من خلال الروابط التالية: