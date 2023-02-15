وزير التجارة: إصدار ولي العهد نظام الإفلاس انتشل أسرة "القصيبي" من محنتها

كشف وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عندما وجّه بإصدار نظام الإفلاس، تمّ إدراج أسرة القصيبي فيه للاستفادة منه.
وقال: ما كان عندنا في الدولة نظام لإفلاس، وأسرة القصيبي لها تاريخٌ كبيرٌ يمتد إلى 150 عامًا، وهي أسرة فاضلة دخلت في المحاكم وأروقة المحاكم، وتعرّضت لهزات، إلى أن صدر توجيه ولي العهد بإصدار نظام الإفلاس.
وأضاف: استطاعوا بعد ذلك الدخول في هذا النظام واستطاعوا التسوية مع البنوك، وانتشل هذا النظام هذه الأسرة التجارية العريقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة في منتدى الأحساء 2023 الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة أرامكو السعودية، في دورته السادسة وذلك خلال يومَي الأربعاء والخميس 24 - 25 /07/ 1444هـ الموافق 15 - 16 /02/ 2023م، بحضور ومشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين ونخبة من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.