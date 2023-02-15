وزير التجارة: إصدار ولي العهد نظام الإفلاس انتشل أسرة "القصيبي" من محنتها

وقال: ما كان عندنا في الدولة نظام لإفلاس، وأسرة القصيبي لها تاريخٌ كبيرٌ يمتد إلى 150 عامًا، وهي أسرة فاضلة دخلت في المحاكم وأروقة المحاكم، وتعرّضت لهزات، إلى أن صدر توجيه ولي العهد بإصدار نظام الإفلاس.