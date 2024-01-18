تطبيق الكهرباء الجديد.. خدمات رقمية مبتكرة لتحسين تجربة العملاء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تدشين مرحلة جديدة من خدماتها الرقمية عبر "تطبيق الكهرباء" المطور بحلته وهويته الجديدة التي تتضمن إضافة حزمة مبتكرة من التحديثات التي تعزز ريادة الشركة في التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم، من خلال تقديم خدمة نوعية لعملائها وفق أعلى معايير الجودة والتميز في مجال تقديم الخدمات الكهربائية.
يتيح التحديث الجديد لتطبيق الكهرباء متابعة نمط الاستهلاك الكهربائي للعملاء بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية حسب رغبة العميل، كما يتيح له مقارنة الاستهلاك مع المشتركين المماثلين له في المنطقة والحي، إضافة لتمكنه من قراءة العداد الخاص به من أي مكان وزمان عبر التطبيق، وإشعاره إلكترونيا عند تجاوز الاستهلاك المحدد من قبله.
يوفر تطبيق الكهرباء في نسخته الحديثة إمكانية التواصل مع موظفي خدمة المشتركين عبر المحادثة المباشرة على مدار اليوم، وطرح الاستفسارات وتلقي الإجابات، مع إمكانية رفع بلاغ آلي عن أي انقطاع في الخدمة الكهربائية دون الحاجة لمراجعة مكاتب خدمات المشتركين.
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