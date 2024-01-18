تطبيق الكهرباء الجديد.. خدمات رقمية مبتكرة لتحسين تجربة العملاء

يتيح التحديث الجديد لتطبيق الكهرباء متابعة نمط الاستهلاك الكهربائي للعملاء بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية حسب رغبة العميل، كما يتيح له مقارنة الاستهلاك مع المشتركين المماثلين له في المنطقة والحي، إضافة لتمكنه من قراءة العداد الخاص به من أي مكان وزمان عبر التطبيق، وإشعاره إلكترونيا عند تجاوز الاستهلاك المحدد من قبله.