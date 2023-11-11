رئيس المجلس الرئاسي الليبي: القمة العربية الإسلامية تجسّد إرادتنا الجماعية من القول إلى الفعل

وطالب بضرورة الانتقال من دائرة الفعل إلى عمل خطة فورية وتشكيل لجنة مشتركة من القمتين العربية والإسلامية، تتوجه إلى عواصم القرار في الدول الغربية لإيصال موقفنا الجماعي لها ومواقف شعوبنا، والعمل على تقديم قرار عربي وإسلامي لمجلس الأمن يمثل الإجماع العربي والإسلامي، ويؤكد ثوابت دعم القضية الفلسطينية العادلة بوقف فوري للعدوان على غزة، وانتهاكات سلطات الاحتلال التي تمارس تجاه قطاع غزة والضفة الغربية؛ مؤكدًا استعداد بلاده لتسخير جميع الجهود لقيادة هذا التحرك العربي والإسلامي والإفريقي.