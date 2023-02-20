شركة "قو للاتصالات " إتحاد عذيب تعلن نشر شبكة الجيل الخامس والوفاء بإلتزام ترخيص الطيف الترددي من هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية للمرحلة الثانية

وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة قو للاتصالات “إتحاد عذيب" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى عن شكره وامتنانه للقيادة الكريمة الممثلة في هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية على قبولهم لما تم تقديمه من قبل الشركة من متطلبات الوفاء بالالتزام بنشر الشبكة حسب الترخيص الممنوح وعلى ما يولونه من إهتمام و دعم لشركات الإتصالات.