شركة "قو للاتصالات " إتحاد عذيب تعلن نشر شبكة الجيل الخامس والوفاء بإلتزام ترخيص الطيف الترددي من هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية للمرحلة الثانية

تعلن شركة قو للاتصالات "إتحاد عذيب" أن هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية قبلت وفاء الشركة بالإلتزام بنشر الشبكة للمرحلة الثانية حسب ترخيص الطيف الترددي لتقديم خدمات الإتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق (3500) ميجاهرتز الممنوح لها ، بناء على خطاب تلقته الشركة من هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية بتاريخ 20 فبراير 2023م.
وتؤكد الشركة الإستمرار فى تنفيذ إستراتيجية التحول والإستثمار في تطوير بنيتها التحتية ونشر الشبكة للوفاء بإلتزاماتها وتحسين خدمة وتجربة العملاء، بالإضافة إلى إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة لعملائها مثل خدمات الجيل الخامس المخصص لقطاع الأعمال والحوسبة السحابية وفايبر أعمال وخدمة الـ SD-WAN وخدمات انترنت الأشياء تماشيا مع استرتيجية التحول للشركة
وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة قو للاتصالات “إتحاد عذيب" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى عن شكره وامتنانه للقيادة الكريمة الممثلة في هيئة الإتصالات والفضاء والتقنية على قبولهم لما تم تقديمه من قبل الشركة من متطلبات الوفاء بالالتزام بنشر الشبكة حسب الترخيص الممنوح وعلى ما يولونه من إهتمام و دعم لشركات الإتصالات.
و صرّح الرئيس التنفيذي الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور أن الشركة مستمرة وملتزمة بتقديم خدماتها لعملائها بتقنيات حديثة ومختلفة لتلبية احتياجات العملاء حسب أفضل المعايير العالمية بما في ذلك شبكات الجيل الخامس ، وأن ترخيص الطيف الترددى سيمكن الشركة من تطوير خدمات وحلول جديدة لقطاع الاعمال مما سيجعل الشركة اكثر تنافسية فى السوق السعودي
الجدير بالذكر أن شركة قو للاتصالات “إتحاد عذيب" ؛ أعلنت مؤخراً عن صدور قرار هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال، والتي سيمثّل دافعا قوياً للنمو وسيسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وسيدعم تنفيذ استراتيجية التحول للشركة ، وزياده قدرتها على تنفيذ كافه المشاريع المنبثقه من استراتيجيه التحول في كافه قطاعات الشركه.