"تطوير محمية الإمام عبدالعزيز" تشدد على منع الصيد ورصد 620 مخالفة

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على التنوع الأحيائي، والحد من الآثار السلبية للصيد على الكائنات الفطرية، التي تؤدي دورًا حيويًا في النظام البيئي.