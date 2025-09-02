"تطوير محمية الإمام عبدالعزيز" تشدد على منع الصيد ورصد 620 مخالفة

شددت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على منع الصيد داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية من خطر الانقراض.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على التنوع الأحيائي، والحد من الآثار السلبية للصيد على الكائنات الفطرية، التي تؤدي دورًا حيويًا في النظام البيئي.
وأوضحت أن الصيد ممنوع في كلتا المحميتين، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين لحماية الموارد الطبيعية. كما أعلنت عن تكثيف الجولات الرقابية باستخدام أحدث التقنيات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكشفت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت منذ بداية عام 2025 أكثر من 620 مخالفة بيئية، تم التعامل معها وفق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.