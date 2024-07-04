"الإرشاد الزراعي": المصائد الضوئية تحد من الإصابة بالآفات على أشجار النخيل

ولفت إلى أن كفاءة تشغيل المصائد الضوئية لا يقتصر أثرها الإيجابي على حفارات النخيل فقط؛ بل يمتد للحد من كثافة العديد من الآفات التي تنجذب للضوء؛ مما يقلل خطرها على النخيل والمحاصيل الزراعية الأخرى.