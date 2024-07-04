"الإرشاد الزراعي": المصائد الضوئية تحد من الإصابة بالآفات على أشجار النخيل

أوضح الإرشاد الزراعي أن المصائد الضوئية ذات كفاءة كبيرة في الحد من الإصابة بالآفات على أشجار النخيل مثل حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة وحفار العذوق.
وأكد المهندس سلمان البراهيم أن هاتين الحشرتين تنجذبان إلى الضوء المنبعث من المصيدة خلال الفترة المسائية، وتسقط عند اصطدامها بالألواح في وعاء التجميع بالمصيدة خاصة شهري يونيو ويوليو.
وأضاف "البراهيم" أن نشاط حفارات النخيل يكون خارج جذع النخلة في هذه الفترة للتكاثر ووضع البيض في قواعد السعف ومناطق الجروح على جذع النخلة.
ولفت إلى أن كفاءة تشغيل المصائد الضوئية لا يقتصر أثرها الإيجابي على حفارات النخيل فقط؛ بل يمتد للحد من كثافة العديد من الآفات التي تنجذب للضوء؛ مما يقلل خطرها على النخيل والمحاصيل الزراعية الأخرى.