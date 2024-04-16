صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025.
يشار إلى أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان يترأس وفدَ المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 6-11 شوال 1445هـ الموافق 15-20 أبريل 2024م.
وتعد اجتماعات الربيع منصة تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية.