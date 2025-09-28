أمير االشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بكُلفة تجاوزت 28.8 مليار ريال

وأكد معاليه أن المشاريع المُدشّنة اليوم تأتي لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب للمستفيدين في المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن الهيئة السعودية للمياه نفذت (9) مشاريع للمياه بتكلفة تجاوزت (12) مليارات ريال، خُصصت لنظام نقل مياه الجبيل إلى مدن المنطقة الشرقية، ومشروع نظام نقل مياه الخبر إلى حي الجامعة بمدينة الدمام، ومشروع نظام نقل مياه خط التغذية إلى مدينة الطاقة الصناعية، ونظام نقل المياه من حقل مياه الطفيح إلى خزانات محطات الجبيل، ومشروع نظام نقل مياه الخبر الهفوف (المرحلة الثانية)، ومشروع تشييّد محطة تحلية الجبيل (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء محطة تحلية الخبر (المرحلة الثانية)، ومشروع منظومة إنتاج مياه البحر بالخبر- المرحلة الأولى، ومشروع منظومة إنتاج مياه البحر بالجبيل (مشروع المليون)، مبينًا أن هذه المشاريع تهدف إلى إمداد مدن المنطقة الشرقية بالمياه المحلاة، ورفع جودة المياه بالجبيل، وزيادة كمية المياه المحلاة بالمنطقة.