أمير االشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بكُلفة تجاوزت 28.8 مليار ريال

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (63) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (20.8) مليار ريال، كما وضع سموه حجر الأساس لـ (59) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة في المنطقة، بكُلفة تجاوزت (8) مليارات ريال، وذلك دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن المشاريع التنموية تأتي استمرارًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من القيادة الحكيمة – أيدها الله –، وهو دعم ينعكس بشكل مباشر على حياة الإنسان في المملكة، وبالأخص في المنطقة الشرقية، مشيراً سموه إلى أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، بما يسهم في دعم الموارد الطبيعية، وتوفير بيئة صحية وآمنة ترتقي بجودة حياة المواطن والمقيم .
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشاريع التي دشنها سموأمير المنطقة الشرقية تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وأكد معاليه أن المشاريع المُدشّنة اليوم تأتي لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب للمستفيدين في المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن الهيئة السعودية للمياه نفذت (9) مشاريع للمياه بتكلفة تجاوزت (12) مليارات ريال، خُصصت لنظام نقل مياه الجبيل إلى مدن المنطقة الشرقية، ومشروع نظام نقل مياه الخبر إلى حي الجامعة بمدينة الدمام، ومشروع نظام نقل مياه خط التغذية إلى مدينة الطاقة الصناعية، ونظام نقل المياه من حقل مياه الطفيح إلى خزانات محطات الجبيل، ومشروع نظام نقل مياه الخبر الهفوف (المرحلة الثانية)، ومشروع تشييّد محطة تحلية الجبيل (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء محطة تحلية الخبر (المرحلة الثانية)، ومشروع منظومة إنتاج مياه البحر بالخبر- المرحلة الأولى، ومشروع منظومة إنتاج مياه البحر بالجبيل (مشروع المليون)، مبينًا أن هذه المشاريع تهدف إلى إمداد مدن المنطقة الشرقية بالمياه المحلاة، ورفع جودة المياه بالجبيل، وزيادة كمية المياه المحلاة بالمنطقة.
وأشار معالي الوزير الفضلي إلى أن المشاريع التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية تضمنت مشروعين نفذتهما الشركة السعودية لشراكات المياه بتكلفة تجاوزت (3.3) مليارات ريال، منهما مشروع مائي الجبيل (3ب) المستقل لتحلية المياه بهدف مد منطقتي الرياض والقصيم بـــــ (570) ألف متر مكعب يوميًا، وذلك تلبية للطلب المتزايد على مياه الشرب والإسهام في الأمن المائي، ومشروع آخر بيئي تضمن تشيّيد محطة المعالجة غرب مدينة الدمام لرفع الضرر البيئي ومعالجة (200) ألف متر مكعب يوميًا للاستفادة منها في مجالات متعددة.
وبين معاليه أن شركة المياه الوطنية نفَّذت (38) مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة تجاوزت (5) مليارات ريال، تضمنت (20) مشروعًا مائيًا بتكلفة تجاوزت (4) مليارات ريال، موضحًا أن المشاريع المائية تضمنت مد نحو (1) مليون متر طولي من خطوط المياه الرئيسية والشبكات الفرعية، إضافة إلى إنشاء (52) خزانًا سعتها الإجمالية تتجاوز (1.5) مليون متر مكعب، ومحطات ضخ بسعة تتجاوز (2.5) مليون متر مكعب يوميًا.
وأضاف معاليه أن المشاريع المائية شملت تنفيذ ثلاثة مشاريع لتحسين شبكات المياه في مدينة الدمام ومشروعين لتحسين شبكات المياه في محافظة الخبر، ومشروعين لتحسين شبكة المياه في محافظة الاحساء، ومشروعين لتحسين شبكات المياه في محافظة القطيف، وقال" تضمنت المشاريع التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية الانتهاء من تطوير محطة نقل المياه مع حفر آبار واستبدال خطوط المياه بمحافظة حفر الباطن، ومشروع تجهيز حقـــل مياه الطفيح بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مشاريع لشبكات المياه بمناطق متفرقة بمحافظة حفر الباطن والقيصومة، ومشروع شبكات المياه الرئيسية والفرعية بمناطق متفرقة بالعزيزية بمحافظة الخبر، بالإضافة إلى مشروع توسعة شبكة المياه بقرى محافظة الأحساء، ومشروع تنفيذ وتأهيل واستكمال مرافق المياه والصرف الصحي بإسكان ديار الأحساء، وتشيّيد خزانات عالية لهجر محافظة الأحساء وبقيق، ومشروع إنشاء خزان بمحطة المياه بمحافظة الخفجي، ومشروع استبدال وتنفيذ خطوط المياه الرئيسية والفرعية بمناطق متفرقة بالدمام".
وأشار إلى أنه لتحقيق الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي، فقد انتهت الشركة من تنفيذ (18) مشروعًا بيئيًا بتكلفة تجاوزت (1) مليار ريال، مشيرًا إلى أن المشاريع تضمنت مد أكثر من (نصف مليون) متر طولي من خطوط وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة سعتها (189) ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رفع بسعة تجاوزت (242) ألف متر مكعب يوميًا.
ولفت إلى أن المشاريع البيئية تضمنت تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأحساء (المرحلة الأولى)، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق أبو حدرية بالدمام (المرحلة الأولى)، واستكمال توسعة محطة المعالجة الثنائية بصفوى (الجزأين الأول والثاني)، ومشروع استبدال خطوط الانحدار القائمة مع تنفيذ خطوط طرد جديدة وتطوير بعض محطات الضخ القائمة بمدينة الدمام، وتنفيذ مشروعين لشبكات الصرف الصحي بمحافظة حفر الباطن والقيصومة، ومشروع نقل تدفقات محطات ضخ بالدمام إلى محطة المعالجة الجديدة، إضافة إلى مشروع تحويل تدفقات محطة الصرف الصحي الرئيسية بغرب الفيصلية بالدمام إلى محطة المعالجة الجديدة غرب أبو حدرية، ومشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ بحي النايفية ومناطق متفرقة بالأحساء، ومد الخط الناقل للصرف الصحي بالعزيزية بمحافظة الخبر، وتوسعة شبكات صرف الصحي لمخطط 92/2 بمحافظة الخبر، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ بشرق المحدود مع خط الطرد بالأحساء.
وأفاد "الفضلي" أن المشاريع البيئية التي نفذتها شركة المياه الوطنية تضمنت أيضًا استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ مع خطوط الطرد بمحافظة الأحساء، ومشروع مصب الصهاريج بمحطة معالجة الهفوف، واستكمال شبكات الصرف الصحي بمواقع متفرقة بمحافظة رأس تنورة، ومد شبكات الصرف الصحي بمخطط 457/2 و149/2 بمحافظة الخبر، وتنفيذ خط الصرف الصحي الداخل إلى محطة المقربية بالعيون بمحافظة الأحساء، ومد خط بين محطة المعالجة القديمة والمحطة الثلاثية بالدمام.
وكشف معاليه أن المؤسسة العامة للري نفذت (3) مشاريع بتكلفة تجاوزت (161) مليون ريال تضمنت إنشاء خزانين قطاع (10) بجميع مرافقهما بمحافظة الأحساء، وتنفيذ البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم (سكادا) لغرفة المراقبة الرئيسية لتغطية جميع أنحاء المملكة وربطها بفروع المؤسسة ومرافقها، ومشروع تحويل قنوات الري المفتوحة لأنابيب مغلقة القطاع (8) بمحافظة الأحساء، وذلك بهدف تزويد المستهلكين بالمياه المجددة لإيقاف استهلاك المياه الجوفية، وتعزيز الرصد والتقيّد بالمعايير لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحقيق إمدادات مياه الري وتوفيرها لضمان استدامة الموارد المائية.
وأفاد أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نفذ (10) مشاريع في المنطقة الشرقية، بكُلفة تجاوزت (77) مليون ريال، مفيدًا أنها تضمنت تشجير متنزه بحيرة العيون الوطني بـ (100) ألف شجرة، وزراعة 500 ألف شجرة مانجروف في الخليج العربي، ومشروع تشجير متنزه الأحساء الوطني (المرحلة الثانية) بـ (616) شجرة، وتنفيذ مشروع التشجير بزراعة (150) ألف شجرة في الهفوف، وتنفيذ توريد وتركيب (565) لوحة إرشادية في المنطقة الشرقية، ومشروع توريد وتركيب (100) بترة و(20) لوحة إرشادية لمتنزه بحيرة الأصفر بمحافظة الأحساء، ومشروع حماية مواقع المحميات الرعوية الجديدة (المرحلة الثالثة) في المنطقة الشرقية.
وبيّن معالي المهندس الفضلي أن وكالة الوزارة للزراعة نفذت مشروع إنشاء وإعادة تأهيل محجر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكُلفة تجاوزت (52) مليون ريال، وذلك بهدف الكشف على الحيوانات القادمة للمملكة للتأكد من خلوها من الأمراض، وإصدار أذونات الاستيراد والتصدير.
وأكد معاليه أن سمو أمير المنطقة الشرقية وضع حجر أساس (59) مشروعًا تنمويًا بتكلفة تجاوزت (8) مليارات ريال، ستنفذ شركة المياه الوطنية منها (42) مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من (7.2) مليارات ريال، موضحًا أن الهيئة السعودية للمياه ستنفذ مشروعين بتكلفة تجاوزت (284) مليون ريال، فيما ستنفذ المؤسسة العامة للري (3) مشاريع بتكلفة (403) ملايين ريال، فيما ستنفذ وكالة الوزارة للمياه مشروعًا بتكلفة نحو (5) ملايين ريال، فيما سينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (3) مشاريع بتكلفة تتجاوز (27) مليون ريال، فيما ستنفذ وكالة الوزارة للزراعة (4) مشاريع كُلفتها نحو (5) ملايين ريال، وسينفذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (4) مشاريع بأكثر من (48) مليون ريال.
وبيّن معاليه أن هذه المشاريع النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية بلادنا الطموحة 2030، وتعكس حرص قادتها على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.