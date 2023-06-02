فيصل بن فرحان: إجمالي التجارة الثنائية مع دول "بريكس" تجاوز 160 مليار دولار في 2022م

وقال: "المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول البريكس شهدت نموًّا كبيرًا يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة؛ حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في عام 2017م إلى 128 مليار دولار في عام 2021م، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022م".