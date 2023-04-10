المملكة تنير طريق السلام في اليمن ورفع المعاناة عن اليمنيين

وتضمنت المبادرة التي أعلنت عنها المملكة حينها عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعددٍ من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.