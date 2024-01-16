محليات
"أمانة القصيم" تغلق 12 مستودعًا ببريدة لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط
تحرير المخالفات ضمن جولات رفع نِسَب الامتثال بالأنظمة والتعليمات بأنواعها
أغلقت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في بلدية الديرة الفرعية ببريدة- 12 مستودعًا؛ لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط مستودع؛ حيث تم تحرير المخالفة وفق اللوائح والأنظمة.
وأوضحت الأمانة أن تحرير المخالفات تم خلال جولاتها الرقابية التفتيشية المكثفة التي استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية.
ولفتت إلى أن هذه الجولات تأتي لرفع نِسَب الامتثال بالأنظمة والتعليمات بأنواعها.