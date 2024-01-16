"أمانة القصيم" تغلق 12 مستودعًا ببريدة لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط

وأوضحت الأمانة أن تحرير المخالفات تم خلال جولاتها الرقابية التفتيشية المكثفة التي استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية.