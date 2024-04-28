"الغذاء والدواء": تأكّدوا من هذه الشروط قبل استخدام "الأكواب الورقية"

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عند استخدام الأكواب الورقية، بمراعاة أن تحمل علامة الصلاحية للاستخدام الغذائي.
وأضافت الهيئة، رداً على استفسار على حسابها في "إكس" حول مأمونية كأس الكرتون للمشروبات والاستخدام الغذائي، أنه يجب التأكّد من المعلومات الكاملة عن المنتج، مثل اسم الشركة المنتجة أو المستوردة وتفاصيلها، والاستخدامات المناسبة للمنتج سواء للمشروبات الساخنة أو الباردة.
وكانت الهيئة قد أكّدت في وقتٍ سابقٍ أن الأكواب الورقية آمنة للاستخدام في حال عدم احتوائها على الأصباغ والملوّنات القابلة للهجرة مع الأطعمة والمشروبات.