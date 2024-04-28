"الغذاء والدواء": تأكّدوا من هذه الشروط قبل استخدام "الأكواب الورقية"

وأضافت الهيئة، رداً على استفسار على حسابها في "إكس" حول مأمونية كأس الكرتون للمشروبات والاستخدام الغذائي، أنه يجب التأكّد من المعلومات الكاملة عن المنتج، مثل اسم الشركة المنتجة أو المستوردة وتفاصيلها، والاستخدامات المناسبة للمنتج سواء للمشروبات الساخنة أو الباردة.