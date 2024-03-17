طريقة واحدة تحفظ حق المواطن.. "العقل" يرصد 3 أسباب لهروب الخادمات في رمضان

وفي مقاله "هروب الخادمات في رمضان!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "العقل": "تتداول نكت ومقاطع على مواقع التواصل لبعض ربات البيوت المواطنات في حوار افتراضي مع عاملات منزليات لديهن بأن هذا العام ما فيه رمضان، خوفاً من هروب العاملات لارتفاع الطلب عليهن من آخرين لا يهتمون بمسألة نظامية كفالتهن، المهم هو وجود خادمات في منازلهم في هذا الشهر الذي له خصوصية في مسألة الطعام وطبخه وأنواع الطعام التي تقدم فيه، هذه الإغراءات التي يقدمها البعض للعاملات المنزليات بمضاعفة رواتبهن أو أكثر بهذا الشهر، وقد تصل الأموال التي يحصلن عليها بقدر رواتبهن طول العام أو أكثر، وهذا طبعاً ليس تبريراً لهروبهن من كفلائهن النظاميين الذين دفعوا مبالغ طائلة لمكاتب الاستقدام، وانتظروا شهوراً لوصول العاملات ومن ثم عمل الإجراءات المتعلقة باستخراج إقامة نظامية لعام أو عامين، وفي النهاية يتم التحايل عليهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة من قبل مجموعات تقوم بتنظيم مثل هذه التجارة غير المشروعة وتوريط الكفلاء والعاملات في نفس الوقت، فتلك (المافيات) هي التي تستفيد من رواتب تلك العاملات الضعيفات في هذه الدوامة التي قد تكون مغرية في البداية، خاصة الجانب المادي منها، ولكن في النهاية تلك الجماعات هم من يستولون على نصف رواتبهن بالنهاية، وقد يسلكن سلوكيات سيئة بعيداً عن أعمالهن المنزلية".