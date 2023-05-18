أصبحت أيقونة "سيتي ووك".. "فلفلة" تقويم جدة 2023 شهادة تحدٍ تنطق مرحاً

وتتصدّر جائزة "الفلفل" قائمة الجوائز المقدمة للفائزين في التحدي، ويحظى هذا المجسم باهتمام كبير من المتسابقين، كباراً وصغاراً على حد سواء، لا يخلو منها أي متجر من متاجر منطقة الفعاليات ، ويتسابق الكبار والصغار للفوز بها في مناطق ألعاب التحدي. وبالتالي، بات كل من يحصل على "الفلفلة" ويحملها بين يديه، أو فوق كتفه، بطلاً من أبطال التحدي في تقويم جدة.