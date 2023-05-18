أصبحت أيقونة "سيتي ووك".. "فلفلة" تقويم جدة 2023 شهادة تحدٍ تنطق مرحاً

جذبت "دمية الفلفلة" زوار منطقة "السيتي ووك"، بتقويم فعاليات جدة 2023، وتوجد هذه الدمية في منطقة الألعاب التفاعلية المنتشرة في "السيتي ووك"، ويحصل عليها المتسابقون نتيجة فوزهم بتحدي “رمي الكرة”، وحققت أرقامًا قياسية مقارنة بغيرها من الألعاب في المنطقة نفسها، وأصبح هوس الفوز والتحديات لكسب دمية "الفلفلة" للكثير من الزوار.
وتفصيلاً أصبحت "فلفلة" تقويم جدة 2023، مطلباً للزوار وعنواناً لمشهد التحدي والمرح والترفيه في فعاليات "سيتي ووك"، هذا المشهد يقفز بكل تفاصيله إلى الأذهان مباشرة، بمجرد رؤية "الفلفلة"، التي باتت أيقونة البهجة ، بكل ما فيه من فعاليات "استثنائية"، تُعلي من قيمة التحدي، الممزوج بالمرح، بين الشباب داخل الفعاليات.
وتعد فكرة "فلفلة" موسم جدة، هي نفسها فكرة "موزة" البوليفارد في الرياض، الاثنان تحفزان على الإثارة والمغامرة والندية، وتدفعان إلى الوصول لقمة المرح والسعادة، انتهاءً بالحصول على هدية "الفلفلة" لتكون جائزة، بدرجة شهادة اعتراف بأن هذا الشخص "مُغامر" وبطل.
وتتنوع ألعاب التحدي المقدمة للزوار، ومنها تحدي كرة السلة، وتحدي الحلقات، واصطياد البط، ورمي الكرة وغيرها.
وقبل ابتكار "فلفلة" تقويم جدة، لم يكن لألعاب التحدي في "السيتي ووك" الوهج نفسه الذي تتمتع به اليوم، فكان لهذه الثمرة البلاستيكية، بطولها البالغ 1.6 متر، تأثيرها في إثارة الحماس وتعزيز الندية، وإذكاء روح المنافسة في نفوس الشباب، وهم يتحدون أنفسهم في الألعاب، من أجل الظفر بـ"الفلفة" هدية ثمنية، بدرجة تذكار جميل، يوثق لحظات الفرح والسعادة في حياتهم.
وتتصدّر جائزة "الفلفل" قائمة الجوائز المقدمة للفائزين في التحدي، ويحظى هذا المجسم باهتمام كبير من المتسابقين، كباراً وصغاراً على حد سواء، لا يخلو منها أي متجر من متاجر منطقة الفعاليات ، ويتسابق الكبار والصغار للفوز بها في مناطق ألعاب التحدي. وبالتالي، بات كل من يحصل على "الفلفلة" ويحملها بين يديه، أو فوق كتفه، بطلاً من أبطال التحدي في تقويم جدة.