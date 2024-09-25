استخدام المرجع الوطني SANSRS في الأعمال المساحية.. "تفاهم" بين "الجيومكانية" و"مشاريع البنية التحتية"

وتَضمنت مذكرة التفاهم سعي الجهتين للتنسيق والتعاون بشأن تعزيز الاعتماد على المعلومات الجيومكانية الموثوقة والمحدثة في التخطيط والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، واعتماد استخدام الخارطة الرسمية للمملكة وخارطة منطقة الرياض وخرائط الأساس والبيانات التي تصدرها الجيومكانية كمصدر رسمي معتمد، ودعم المركز بالبيانات والمعلومات والخدمات والتقنيات والاستشارات الجيومكانية التي تعزز من قيامه بمهامه المنوطة به في هذا الصدد، والالتزام بالحوكمة والسياسات والمعايير والمواصفات الجيومكانية؛ لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ورفع مستوى نضج القطاع الجيومكاني، واستخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية وتقديم الدعم حول آلية الوصول والتحويل من المراجع الأخرى إلى هذا المرجع، وتمكين المركز من الاستفادة من منتجات وخدمات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات المعلومات الجيومكانية، وتبادل الاستشارات ودعم الأنشطة البحثية في المجالات المشتركة، إضافة إلى تأهيل وتدريب وتطوير القدرات الوطنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمواءمة بين التوجهات الاستراتيجية للجهتين بما يتماشى مع السياسات والأهداف الوطنية العامة.