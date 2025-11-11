علامة JAECOO تتألق في المعرض السعودي للسيارات الكهربائية وتقود تحولاً في مجال الطاقة الجديدة في قطاع التنقل بـ "نظام هجين فائق"

تتبنى OMODA و JAECOO رؤية علامتهما التجارية "مشاركة الشباب في بناء حياة جميلة"، فبينما تُركز OMODA على بناء العلامة التجارية الأكثر احترافية في العالم لسيارات الكروس أوفر، تلتزم JAECOO بفلسفة "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية"، وتلتزم ببناء أفضل علامة تجارية عالمية لمركبات الطرق الوعرة الرائعة وبناء قدرة تنافسية متميزة من خلال مسارات مزدوجة. واستنادًا إلى استراتيجية التوجه والتطوير هذه، حققت OMODA و JAECOO زخم نمو قوي في السوق الأوروبية بحلول عام 2025، لتصبح أسرع علامة تجارية للسيارات نموًا في المنطقة. في مجال مركبات الطاقة الجديدة، وبالاعتماد على تقنية SHS الرائدة عالميًا، ركزت OMODA و JAECOO على المركبات الهجينة ذات الأداء الفائق، ومدى القيادة الفائق، واستهلاك الطاقة المنخفض للغاية، والسلامة الفائقة، وقدمت حلول طاقة جديدة فعّالة للمستخدمين العالميين، وتتقدمان بثبات نحو هدفهما المتمثل في أن تصبحا "أول علامة تجارية هجينة في العالم". والجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى الإنجازات المستمرة في قطاعات السيارات الأساسية، وسّعت OMODA و JAECOO نطاق ابتكاراتها التكنولوجية ليشمل مجال التكنولوجيا الذكية، وأصبح روبوت AiMOGA، الذي طورته العلامة التجارية بالتعاون مع فريق AiMOGA، ممارسةً نموذجيةً في عملية التحول الذكي لشركات صناعة السيارات، مما وسّع آفاق قيمة العلامة التجارية.