دراسة.. 66.9% من سكان المملكة يعتقدون أن "السنّة والقرآن" يقيان من الاضطرابات النفسية

ووافق 70.6% على أن العلاقات الاجتماعية الإيجابية يمكن أن تمنع الاضطرابات النفسية، فيما رأى 56.2% من المشاركين أن الاسترخاء والتأمل ممارسات مفيدة، واعتبر 43% أن هناك دورًا للتنمية الذاتية في مواجهة الاضطرابات النفسية.