دراسة.. 66.9% من سكان المملكة يعتقدون أن "السنّة والقرآن" يقيان من الاضطرابات النفسية

كشفت دراسة أجراها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن 66.9% من سكان المملكة يرون أن اتباع تعليمات السُّنة وقراءة القرآن الكريم يمثلان وقاية فعالة من الاضطرابات النفسية.
وبحسب الدراسة، رأى 80.4% من المشاركين أن زيادة الوعي بالصحة النفسية هي أفضل استراتيجية للتعامل مع مشاكل الصحة النفسية، بينما رأى 66.3% أن من أسباب الوقاية من الاضطرابات النفسية زيادة النشاط البدني.
ووافق 70.6% على أن العلاقات الاجتماعية الإيجابية يمكن أن تمنع الاضطرابات النفسية، فيما رأى 56.2% من المشاركين أن الاسترخاء والتأمل ممارسات مفيدة، واعتبر 43% أن هناك دورًا للتنمية الذاتية في مواجهة الاضطرابات النفسية.
ووفق نتائج الدراسة، اعتبر 78.36% أن الصدمة النفسية العامل الأكثر تأثيراً بالإصابة بالاضطرابات النفسية، بينما فضّل 74.97% من المشاركين العلاج النفسي غير الدوائي.