بينهم مرشح خليجي.. 72 رجل أعمال و10 سيدات يتنافسون في انتخابات "غرفة الرياض"

تنطلق في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 19 شوال 1445هـ الموافق 28 أبريل 2024م، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (1445- 1449هـ)، التي تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الأحد 26 شوال 1445هـ الموافق 5 مايو 2024م، وفق نظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، علماً بأن عملية التصويت على مدار الساعة دون توقف حتى نهاية الوقت المحدد.