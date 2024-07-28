نائب أمير الرياض يؤدّي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز

وأدّى الصلاةَ معه الأميرُ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله، والأمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، والأمير بدر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن سعد بن تركي، والأمير محمد بن تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي.