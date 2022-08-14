145 مخالفة.. تغريم وإيقاف تصاريح شركات متعاقدة مع جهات خدمية بأبها

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة منطقة عسير المهندس عبدالله الرياعي، أن إدارة تنسيق المشروعات رصدت عدداً من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحفريات والتمديد المتعاقدين مع الجهات الخدمية، لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية، الأمر الذي تسبّب في وجود حفر وهبوطات بالطرق والميادين العامة.