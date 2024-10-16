على أولياء الأمور دعمه بفاعلية.. "البلادي": التقويم المدرسي أداة أساسية لتحسين جودة التعليم وضمان أفضل النتائج

ويرصد "البلادي" الهدف الأساسي من التقويم المدرسي، ويقول: "البرنامج الذي تم تدشينه قبل أيام خلال الملتقى الوطني للتميّز المدرسي؛ يهدف إلى تحسين وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية، اعتماداً على بيانات مستقاة من الواقع، وفقاً لمعايير واضحة تم بناؤها وفق أحدث الممارسات التعليمية الدولية.. ويعمل البرنامج على أكثر من مستوى أفقياً ورأسياً، وبأكثر من أداة، جامعاً خلال الفترة السابقة بيانات أكثر من 24 ألف مدرسة شاركت في المشروع، وبدأت خط التحسين والتجويد بالفعل، مما كوّن ثروة هائلة من المعلومات والبيانات المركزية يمكن من خلالها بناء تصوّر واضح عن الحالة التعليمية الحالية، والتنبؤ كذلك بالحالة المستقبلية لما فيه مصلحة الطالب والعملية التعليمية ككل".