"سدايا" تنظم ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام

نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ورشة حول دور البيانات والذكاء الاصطناعي في الإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة بوصفها ممكناً رقمياً للمنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من 20-21 فبراير 2024م بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بالرياض.
وناقشت الورشة التي قدمها الرئيس التنفيذي لشؤون مكاتب البيانات والعملاء في سدايا الدكتور خالد الحازمي، والمشرف العام على مكتب إدارة البيانات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الحلافي، عدداً من الموضوعات منها تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإيجابيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، واستخدامات وتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي كمحرك للابتكار في الأدوات الإعلامية، والأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
وهدفت الورشة لتزويد المختصين والمهتمين بمجال الإعلام بالمعرفة حول أثر الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ومنها الإعلام، ومناقشة أحدث الابتكارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك بغية الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وجاءت الورشة في إطار جهود "سدايا" في تعزيز التعليم والتوعية بمستجدات مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي وتأهيل الكوادر للتعايش مع التسارع التقني الذي يشهده العالم، وتحرص على تعزيز مثل هذه الفعاليات الكبرى من أجل إبراز أهمية هذه التقنيات المتقدمة.