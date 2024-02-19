"سدايا" تنظم ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام

وناقشت الورشة التي قدمها الرئيس التنفيذي لشؤون مكاتب البيانات والعملاء في سدايا الدكتور خالد الحازمي، والمشرف العام على مكتب إدارة البيانات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الحلافي، عدداً من الموضوعات منها تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإيجابيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، واستخدامات وتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي كمحرك للابتكار في الأدوات الإعلامية، والأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام.