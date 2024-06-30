متورطون في إتلاف ممتلكات عامة وانتحال صفةٍ في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية بالرياض، قام بانتحال صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.