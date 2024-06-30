متورطون في إتلاف ممتلكات عامة وانتحال صفةٍ في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية بالرياض، قام بانتحال صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي القصيم تم القبض على مواطن قام بإتلاف ممتلكات عامة والعبث بها.
وأضاف الأمن العام أنه تم القبض في الحدود الشمالية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية تحرش بطفل.
وفي الجوف تم القبض على شخصين ارتكبا مخالفة التفحيط وعرّضا حياة الآخرين للخطر وحاولا الهروب من الموقع.