استقبال 2390 حاجاً عبر منفذ الربع الخالي.. والدعاة يقدّمون لهم 10 دروس

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، أمس، 2390 حاجاً وحاجة من ضيوف الرحمن، القادمين عبر منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عُمان الشقيقة.