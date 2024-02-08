"الهشبول": خدمات إدارة المشاريع الاستشارية (PMC) تواجه تحديات متعددة

قال الدكتور المهندس سلمان الهشبول الباحث والمستشار الهندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين - رئيس منتدى النخبة الفكري؛ إن خدمات إدارة المشاريع الاستشارية#PMC تواجه عديد التحديات، لافتًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من شركات PMC اعتماد التخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعّالة ومبادرات التحسين المستمر لتعزيز قدرات إدارة المشاريع لديها، وهي: