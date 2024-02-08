"الهشبول": خدمات إدارة المشاريع الاستشارية (PMC) تواجه تحديات متعددة

قال الدكتور المهندس سلمان الهشبول الباحث والمستشار الهندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين - رئيس منتدى النخبة الفكري؛ إن خدمات إدارة المشاريع الاستشارية#PMC تواجه عديد التحديات، لافتًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من شركات PMC اعتماد التخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعّالة ومبادرات التحسين المستمر لتعزيز قدرات إدارة المشاريع لديها، وهي:
1. توقعات العميل: يمكن أن يكون تلبية أو تجاوز توقعات العميل مع موازنة قيود المشروع مثل الوقت والميزانية والنطاق تحديًا. يجب على شركات PMC إدارة علاقات العملاء بفعاليّة وضمان التواصل الواضح طوال دورة حياة المشروع.
2. إدارة الموارد: تخصيص وإدارة الموارد، بما في ذلك الشخصية والمعدات والأموال، لتلبية مطالب المشروع مع تحسين الكفاءة وفعاليّة التكلفة يشكل تحديًا شائعًا لشركات PMC.
3. إدارة المخاطر: يتطلب تحديد وتقييم وتخفيف مخاطر المشروع للحد الأدنى من التأثيرات السلبية على نتائج المشروع استراتيجيات إدارة المخاطر النشطة والتخطيط للطوارئ.
4. إدارة النطاق: ضمان أن نطاق المشروع محدد بوضوح ومتفق عليه ومُدار بشكل فعّال طوال دورة حياة المشروع لمنع تمدد النطاق والحفاظ على تركيز المشروع يمكن أن يكون تحديًا لشركات PMC.
5. ضمان الجودة: الحفاظ على معايير عالية الجودة في تسليم المشروع والخدمات مع الالتزام بقيود المشروع وتوقعات العميل يتطلب عمليات قوية لضمان الجودة والمراقبة المستمرة.
6. استقطاب واحتفاظ بالمواهب: يعد جذب واحتفاظ المحترفين المهرة بالخبرة والمعرفة ذات الصلة أمرًا أساسيًا لشركات PMC لتقديم خدمات عالية الجودة والبقاء تنافسية في السوق.
7. التطورات التكنولوجية: البقاء على موعد مع التطورات التكنولوجية واستغلال الأدوات والمنهجيات الابتكارية لتعزيز ممارسات إدارة المشاريع يمكن أن يكون تحديًا لشركات PMC، مما يتطلب استثمارات مستمرة في التدريب والتطوير.
8. العولمة والتنوع الثقافي: تشكل عملية العمل في سوق معممة مع أنماط ثقافية متنوعة ولوائح وممارسات تجارية تحديات لشركات PMC فيما يتعلق بالتواصل الثقافي، والامتثال القانوني، والتكيف مع المشروع.
9. الامتثال التنظيمي: ضمان الامتثال للوائح والمعايير وأفضل الممارسات في الصناعة أثناء تسليم المشروعات في الوقت المحدد وداخل الميزانية يعد أمرًا أساسيًا لشركات PMC للتخفيف من المخاطر القانونية والسمعة.
10. التنافسية: يواجهون التنافس من شركات PMC أخرى، فضلاً عن فرق إدارة المشاريع الداخلية والمستشارين المستقلين مما يتطلب من شركات PMC تمييز أنفسها من خلال الخبرة المتخصصة والحلول الابتكارية وخدمة العملاء الرائعة.
واتمنى أن تفيد هذه المعلومة كل من لديه اهتمام بـ PMC ولما لها من أهمية في هذه الفترة.