أهالي "نور جدة" يجدّدون مطالبهم بسفلتة وإنارة شوارع الحي وإنشاء مركز صحي

جدّد عددٌ من أهالي مخطط النور بأبحر الشمالية في محافظة جدة، مطالبَهم للجهات المعنيّة بإيصال بعض الخدمات من سفلتة وإنارة وأرصفة بشوارع المخطط، بالإضافة إلى إنشاء مركز صحي قريب يقدم الخدمات الصحية للسكان.
وقال المواطن ماجد الحربي من أهالي مخطط النور بأبحر الشمالية لـ"سبق": إنّ معاناتهم مع نقص عدد من الخدمات البلدية لا زالت مستمرّة، رغم أن المخطط معتمد رسميًّا داخل النطاق العمراني.
وأضاف "الحربي": أنهم قدّموا مطالبات للجهات المعنية بضرورة رفع المعاناة عنهم والضرر اللاحق بهم من عدم السفلتة والأرصفة والإنارة، وكذلك بعد المراكز الصحية، على الرغم من أن الحي توجد به كلية التقنية الرقمية للبنات، وموقع خاص بهيئة الغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن التجاهل والإهمال هما عنوان الموقف.
وبيّن أن الخدمات المهمة تم تقديمها لجميع الأحياء المجاورة دون استثناء، من: سفلتة، وإنارة، واهتمام بالخدمات المقدمة، وأصبح الحي وهو داخل النطاق العمراني دون تطوير أو تقديم خدمات تُذكر، مشيرًا إلى أن الحي يفتقر لمركز صحي قريب، متأمّلًا من الجهات المعنية التفاعل مع مطالبهم ومتابعة وضع الحي، وتحقيق حلمهم بوصول عدد من الخدمات التي يحتاجها الأهالي في الحي.