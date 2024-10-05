أهالي "نور جدة" يجدّدون مطالبهم بسفلتة وإنارة شوارع الحي وإنشاء مركز صحي

وبيّن أن الخدمات المهمة تم تقديمها لجميع الأحياء المجاورة دون استثناء، من: سفلتة، وإنارة، واهتمام بالخدمات المقدمة، وأصبح الحي وهو داخل النطاق العمراني دون تطوير أو تقديم خدمات تُذكر، مشيرًا إلى أن الحي يفتقر لمركز صحي قريب، متأمّلًا من الجهات المعنية التفاعل مع مطالبهم ومتابعة وضع الحي، وتحقيق حلمهم بوصول عدد من الخدمات التي يحتاجها الأهالي في الحي.