فوز المملكة بعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" للطيران المدني

بدوره عدَّ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، انتخاب السعودية تجسيدًا للتقدير والإشادة الكبيرة التي تحظى بها لقاء إسهاماتها في قطاع الطيران العالمي، بما يتضمن الفرص التنموية الاستثنائية التي أتاحتها من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران. مؤكدًا سعيهم من خلال منظمة الطيران المدني الدولي إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة لاستراتيجيتنا لتسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030.