انطلاق فعاليات "الليوان" في الباحة احتفاءً بـ"يوم التأسيس"

وتحتضن فعالية "الليوان" التي تنظّمها وزارة الثقافة، أنشطة وفعاليات تحاكي أساليب الحياة قديمًا، من خلال حركة الأسواق الشعبية، والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية، إضافة إلى عروض الفلكلور الشعبي، فيما تضيء الألعاب النارية سماء المقرّ الرئيس للفعالية.