48 ْمئوية.. "الأحساء والصمان" تسجّلان أعلى حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن الأحساء والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدمام والخرج، و46 درجة في الرياض والدهناء، و45 في وادي الدواسر وحفر الباطن وروضة التنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 20 درجة، والباحة 21 درجة، والقريات 23، ثم طريف والطائف 24 ْمئوية.
وتوقّع المركز أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير.
في حين تؤثر الرياح النشطة الُمثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.