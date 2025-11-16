استئصال تشوّه شرياني وريدي ينقذ مريضًا أربعينيًا من نزيف دماغي خطير في مستشفى الدرعية

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إنهاء نزيف دماغي لمريض يبلغ 42 عامًا بعد اكتشاف تشوّه شرياني وريدي عميق دون أسباب واضحة.