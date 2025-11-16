استئصال تشوّه شرياني وريدي ينقذ مريضًا أربعينيًا من نزيف دماغي خطير في مستشفى الدرعية

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إنهاء نزيف دماغي لمريض يبلغ 42 عامًا بعد اكتشاف تشوّه شرياني وريدي عميق دون أسباب واضحة.
وأظهرت الفحوصات وجود التشوّه بالقرب من البطينات، ليخضع المريض لتدخل جراحي دقيق استخدم خلاله الفريق القسطرة الدماغية للتأكد من إزالة التشوّه بشكل كامل دون مضاعفات، فيما تماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة.
وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب د. عبدالعزيز المبارك أن التشوّهات الشريانية الوريدية تُعد من أبرز أسباب النزيف الدماغي لدى فئة الشباب، مؤكدًا أن التشخيص المبكر والتدخل الجراحي المتقدم عنصران أساسيان لرفع نسب النجاة وتقليل المضاعفات.
ويُعد نجاح العملية مؤشرًا على كفاءة فريق جراحة المخ والأعصاب في المستشفى وقدرته على استخدام تقنيات تشخيصية وجراحية دقيقة، ضمن جهود تجمع الرياض الصحي الثالث لتعزيز الخدمات المتخصصة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الصحي.