من الرياض.. "سناب شات" تستعرض أبرز حلولها الجديدة لدعم قطاعات بيع التجزئة بالواقع المُعزز

عقدت شركة سناب شات، أمس الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بمدينة الرياض، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية، ومشاهير السناب؛ بالإضافة إلى صناع المحتوى الصاعدين.
جاء ذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز نتائج قمة شركاء سناب السنوية لعام 2023 التي عقدت أبريل الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسلطت الضوء على مجموعة من المميزات والتطورات الجديدة في تكنولوجيا الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي، وحلول ARES للمؤسسات، وقطاع البيع بالتجزئة، والارتقاء بمنظومة عمل صناع المحتوى.
وأطلقت سناب شات ميزات جديدة لتوطيد أواصر العلاقات الاجتماعية، حيث نجحت في تقديم العديد من الطرق التي تبقي المستخدمين على تواصل دائم مع العائلة و الأصدقاء، وسيحظى مستخدمو المنصة بالعديد من الميزات الجديدة والتحديثات والتجارب التفاعلية، بما في ذلك نماذج وتنسيقات القصص الجديدة، (ذكريات الصداقة/ Friendship Flashbacks )، و( (After Dark، بالإضافة إلى ميزة (المجتمعات / Communities)، وتسمح جميعها للمستخدمين توثيق لحظاتهم الخاصة بطريقة ممتعة.
ومع أن الـصور والدردشات يتم حذفها افتراضياً، إلا أن بعض الـصور الرائعة جديرةٌ بالاحتفاظ بها، ومقاطع الذكريات التي يتم إنشاؤها من «Snapchat Memories» تُشاهد أكثر من مليار مرة يومياً، وباستخدام ميزة (ذكريات الصداقة) يمكن إدراج هذه الذكريات مباشرة ضمن المحادثات مع الأصدقاء، أما خاصية (After Dark)، فتعد نوعاً جديداً من القصص المخصصة لذكريات المساء، حيث تتيح نشر المحتوى الحصري للأصدقاء بعد الساعة 8 مساء، ولا يمكن مشاهدته إلا في صباح اليوم التالي.. بينما تُتيح Communities (ميزة المجتمعات) للطلبة مشاركة وجهات نظرهم مع زملائهم في الفصل، وتعد هذه الخاصية هي المفضلة بشكل خاص بين مجتمعنا الأصغر سنًا الذي لا يزال في المنظومة التعليمية، وبمجرد الانضمام إليها سيكون لدى المستخدم شارة خاصة في ملفه الشخصي تخبر الآخرين أنه جزء منها.
ولتعزيز العلاقات بين الأصدقاء في سناب شات، تقديم خريطة سناب ثلاثية الأبعاد للمستخدم خيارات جديدة لمشاركة المواقع، والتي تساعد على اكتشاف أهم المعالم والمواقع النشطة، بينما سترتقي ميزة «بيتموجي» المتقدمة بالصور الرمزية (أفاتار) لتبدو أكثر شبهاً بمستخدمي سناب شات، وتتيح لهم ارتداء ذات الملابس، مع توفر المزيد من الملابس والإكسسوارات التي يمكن الاختيار من بينها والتسوق منها.
وتعد القصص إحدى الطرق الرئيسية التي يتفاعل من خلالها بشكل يومي صناع المحتوى مع مجتمعهم، لذلك أدركت سناب شات قوة عمل الكاميرا ودورها في تسهيل رواية القصص وإتاحة الفرصة لأي شخص للتعبير عن نفسه ليصبح صانع محتوى.
وأصبح اليوم بمقدور صُناع المحتوى الذين لديهم ما لا يقل عن 50,000 متابع، و25 مليون مشاهدة على سناب شهرياً، والذين ينشرون 10 قصص على الأقل شهرياً، مؤهلين للانضمام إلى برنامج "مشاركة إيرادات القصص"، الذي يضع الإعلانات ضمن قصص مبتكري المحتوى، ويسمح لهم عبر البرنامج في الحصول على مكافآت لقاء استثمارهم في صنع المحتوى على سناب شات، ما يُسهم في توفيرهم لمحتوى أكثر جاذبية لمجتمعهم، فضلًاً عن زيادة إيراداتهم المالية، وتشجيعهم على الابتكار في تقديم أفضل اللقطات على منصة الأضواء.
وضمن سياق متصل ستساعد تحديثات خاصية «القصص» الجديدة المزيد من صُناع المحتوى على مشاركة إبداعاتهم مع جمهور أوسع، حيث سيتمكن المستخدمون الذين يبلغون 18 عاماً من العمر وما فوق من نشر "قصص عامة" بنقرة بسيطة من ذات الحساب، كذلك يمكن لصُناع المحتوى الاطلاع على وجهات النظر المتعلقة بأداء المحتوى والردود على القصص.
ويهدف سناب شات إلى دعم صناع المحتوى بالمزيد من الفرص لزيادة متابعيهم من خلال واجهات جديدة مثل خريطة سناب، لتسهيل اكتشاف مبتكري المحتوى عبر ميزة «القصص» ومنصة الأضواء، وبمجرد وضع علامات على المواقع في «لقطات منصة الأضواء» أو حفظ القصص التي يحبونها، يمكنهم توسيع مدى الوصول إليهم ومنح المجتمع فرصة اكتشاف صُناع المحتوى الجدد.
يأتي هذا، فيما يواصل التطبيق ابتكار العديد من الأدوات الجديدة لصُناع المحتوى لمساعدتهم في زيادة أعداد متابعيهم، فعلى سبيل المثال، يمكنهم الآن إضافة «Linktree» إلى ملفهم الشخصي العام الجديد، بينما ستساعد أداة جديدة تقترح ربط الأصوات بالعدسات في جعل اللقطات أكثر تعبيراً.
ولا يزال سناب شات مدفوعًا بالابتكار، وتوفير التجارب الفريدة في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب عبدالله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي لشركة سناب في المملكة العربية السعودية عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والفاعلة لمستخدمي التطبيق في السعودية، حيث تشير الإحصائيات إلى مدى الترابط بين المستخدمين والتطبيق، فيمكن الإشارة إلى أن المتوسط اليومي لفتح المستخدمين لسناب شات في السعودية يصل إلى نحو 50 مرة، بينما يتفاعل 85% منهم يوميًا مع عدسات الواقع المعزز، وهو ما يسلط الضوء على شعبية وتأثير هذه التقنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب 60٪ من المستخدمين النشطين شهريًا لسناب شات أعمارهم 25 عامًا أو أكثر. وقال الحمادي: "إن سناب شات يستمر في تعزيز مكانته في المملكة العربية السعودية، كمنصة اجتماعية رائدة، وهو ما تعكسه أرقام تفاعل المجتمع معه، وهو ما يؤكد أنه مجتمع نابض بالحياة، وهو ما يلهمنا إلى مواصلة تقديم مميزات وتجارب مبتكرة لتعزيز تجارب مستخدمينا".
وضمن إطار التزامها بتعزيز الابتكار في تجربة البيع بقطاع التجزئة، حرصت سناب على تحسين تجربة التسوق للمستخدمين وتزويدهم بتجارب فريدة من تقنيات الواقع المعزز، سواء ضمن تطبيق سناب شات أو خارجه، ولذلك سيتم توفير باقة (AR Shopping Suite by ARES) لوضع هذه التقنية الرائدة في متناول العملاء لاستخدامها في تطبيقاتهم وعبر المواقع الإلكترونية المختلفة.
وتجمع باقة ARES بين ميزات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي مثل فلاتر Try-On وميزة "Fit Finder". وقد حققت هذه الباقة نجاحًا كبيرًا للشركات، وساهمت في تحسين مستويات الولاء للعلامات التجارية، وتقليل معدلات إعادة المنتج، وتعزيز قدرة العلامة على المنافسة.
وخلال قمة شركاء سناب 2023، أعلنت سناب عن إطلاق ميزة مرايا الواقع المعزز المخصصة لمساحات التجزئة، والتي تهدف للجمع بين العالمين الرقمي والمادي بطريقة سلسة، وقد بدأت العديد من العلامات العالمية الشهيرة مثل "Nike" و"uber cool" وآلات البيع من كوكا كولا باختبار هذه الميزة. ويبدو بأن العلامات التجارية التي تطبق التجارب المبتكرة، مثل فلاتر try-on ومشاركة المحتوى ضمن المتاجر، تتم التوصية بها بنسبة 82% أكثر من غيرها.
يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض أمس الأربعاء يُعد منصة لتسليط الضوء على مدى التزام سناب شات بإرساء معايير جديدة ترتقي بحدود الابتكار في مختلف المجالات؛ وذلك من خلال ما تقدمه من مميزات وتحديثات جديدة، تعمل على دفع عجلة الإبداع؛ لتوفير منصة آمنة للأفراد والشركات؛ لاستكشاف سبل جديدة ومشوقة للتواصل والتفاعل والإبداع وإنشاء المحتوى سواًء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.