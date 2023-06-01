من الرياض.. "سناب شات" تستعرض أبرز حلولها الجديدة لدعم قطاعات بيع التجزئة بالواقع المُعزز

ولا يزال سناب شات مدفوعًا بالابتكار، وتوفير التجارب الفريدة في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب عبدالله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي لشركة سناب في المملكة العربية السعودية عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والفاعلة لمستخدمي التطبيق في السعودية، حيث تشير الإحصائيات إلى مدى الترابط بين المستخدمين والتطبيق، فيمكن الإشارة إلى أن المتوسط اليومي لفتح المستخدمين لسناب شات في السعودية يصل إلى نحو 50 مرة، بينما يتفاعل 85% منهم يوميًا مع عدسات الواقع المعزز، وهو ما يسلط الضوء على شعبية وتأثير هذه التقنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب 60٪ من المستخدمين النشطين شهريًا لسناب شات أعمارهم 25 عامًا أو أكثر. وقال الحمادي: "إن سناب شات يستمر في تعزيز مكانته في المملكة العربية السعودية، كمنصة اجتماعية رائدة، وهو ما تعكسه أرقام تفاعل المجتمع معه، وهو ما يؤكد أنه مجتمع نابض بالحياة، وهو ما يلهمنا إلى مواصلة تقديم مميزات وتجارب مبتكرة لتعزيز تجارب مستخدمينا".