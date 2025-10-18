"911" يتلقى أكثر من 83 ألف مكالمة يوم أمس بمعدل 57 اتصالًا في الدقيقة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن تلقيه 83,449 مكالمة يوم أمس الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 في مختلف مناطق المملكة، بمعدل بلغ 57 اتصالًا في الدقيقة، ما يعكس كفاءة المركز واستجابته العالية على مدار الساعة.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن المكالمات توزعت بين عدد من المناطق، حيث استقبلت منطقة الرياض 37,437 مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 24,371 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 14,106 مكالمات، في حين بلغ عدد المكالمات الواردة من منطقة المدينة المنورة 7,535 مكالمة.
وأكد المركز أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لرفع مستوى الأمن والسلامة العامة وتحقيق سرعة الاستجابة الميدانية.
ويعد مركز "911" أحد أبرز المشاريع الوطنية الداعمة لرؤية المملكة 2030، إذ يجمع بين الكفاءة التقنية والجاهزية الميدانية لتقديم خدمات الطوارئ بشكل موحد ومتكامل على مدار اليوم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.