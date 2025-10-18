محليات محليات

"911" يتلقى أكثر من 83 ألف مكالمة يوم أمس بمعدل 57 اتصالًا في الدقيقة

المركز الوطني للعمليات الأمنية يؤكد سرية البلاغات الكاملة دون أي مسؤولية على المبلّغ