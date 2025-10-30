طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال... والرياض- الدوحة أولى رحلاتها بالفريق

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الرسمي لنادي الهلال السعودي عن وصول طائرته بشعار وألوان نادي الهلال من طراز A320neo إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، يوم الخميس 30 اكتوبر2025، ليصبح نادي الهلال أول نادي كرة قدم في السعودية والشرق الأوسط يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل بالهوية والعلامة التجارية للنادي، وذلك ضمن شراكة الناقل الجوي للهلال.