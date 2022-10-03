وكأنك "خارج الأرض".. شقّ عظيم في جبل سعودي مهيب و"ديوان" مدهش!

وتوجد أيضًا قناة مائية تتدفق عبر مركز سلسلة الجبال، وتؤدي إلى حوض مياه طبيعي، وفي النهاية إلى صهريج، وهناك العديد من الزوايا المحفورة على جوانب الجبل، التي تعكس صورًا خاصة بالنسور أو الصقور.