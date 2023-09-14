إقبال كبير وخدمات متنوعة.. أوقات ممتعة بـ"ممشى اليمامة" في جدة

كما يوفر الممشى نحو 520 موقفًا خاصًا بالسيارات، وتوفير ساحة للتمارين الرياضية بمساحة 600 متر مربع، إلى جانب مناطق ألعاب للأطفال بمساحة 1500 متر مربع ومنطقة ألعاب رياضية تصل مساحتها إلى 900 متر مربع؛ حيث حرصت أمانة جدة على توفير مختلف الخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع، ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة.