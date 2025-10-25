دورة متخصصة في سلاسل الإمداد برؤية 2030 تقدمها الدكتورة نورة السبيت في صمخ

وتُعد الدكتورة نورة السبيت من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال سلاسل الإمداد، حيث تحمل عدة شهادات احترافية متخصصة، ونالت ثلاث جوائز دولية، من أبرزها جائزة "المرأة القيادية في الخدمات اللوجستية لعام 2025" التي منحت لها في دبي.