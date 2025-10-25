دورة متخصصة في سلاسل الإمداد برؤية 2030 تقدمها الدكتورة نورة السبيت في صمخ

في إطار تعزيز دور المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بأهمية تخصص إدارة سلاسل الإمداد في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، قدّمت الدكتورة نورة السبيت، الأستاذ المساعد في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد بجامعة بيشة، دورة تدريبية نوعية بعنوان: "تخصص إدارة سلاسل الإمداد ورؤية 2030: رؤية مستقبلية للتجارة والصناعة"، برعاية الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصمخ في محافظة بيشة.
رؤية وطنية وتكامل استراتيجي
استعرضت "السبيت" خلال الدورة محاور استراتيجية ركّزت على مفهوم إدارة سلاسل الإمداد، ودورها الحيوي في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب أهمية تبنّي الممارسات العالمية في القطاع، والتحديات المستقبلية والفرص الواعدة ضمن منظومة التجارة والصناعة السعودية.
كما سلطت الضوء على دور الابتكار والتحول الرقمي في تطوير منظومات النقل والإنتاج والتوزيع، بما يعزّز من الاستدامة والتنافسية الاقتصادية للمملكة.
تخصص محوري في التحول الوطني
وقالت "السبيت" في كلمتها: "إن تخصص إدارة سلاسل الإمداد أصبح اليوم من أهم التخصصات التي تدعم استراتيجيات التحول الوطني، وتحقق التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع."
تفاعل لافت وإشادة بالمحتوى
استهدفت الدورة المهتمين والممارسين في مجالات الإدارة والتجارة والصناعة، وشهدت تفاعلًا لافتًا من الحضور من مختلف التخصصات، الذين أشادوا بالمحتوى العلمي وأسلوب الطرح الذي اتسم بالمهنية وتبسيط المفاهيم وربطها بالتطبيقات الواقعية.
وتُعد الدكتورة نورة السبيت من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال سلاسل الإمداد، حيث تحمل عدة شهادات احترافية متخصصة، ونالت ثلاث جوائز دولية، من أبرزها جائزة "المرأة القيادية في الخدمات اللوجستية لعام 2025" التي منحت لها في دبي.
تمكين وطني ومبادرات تنموية
من جانبها، أكدت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصمخ أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وحرصها على تمكين الكفاءات الوطنية ودعم التخصصات الحديثة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الدورة، شددت "السبيت" على أن الاستثمار في المعرفة والتدريب المتخصص هو ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي، مشيرة إلى أن تخصص إدارة سلاسل الإمداد يمثل أحد الأعمدة الرئيسة في تمكين القطاعين الصناعي والتجاري ودعم التنويع الاقتصادي في المملكة.
وثمّنت الجمعية مشاركة الدكتورة نورة السبيت وإسهامها العلمي، مؤكدة استمرارها في تنظيم مبادرات مجتمعية تسهم في رفع كفاءة أبناء وبنات المجتمع المحلي، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بيشة والمملكة عمومًا.