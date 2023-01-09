بوصفها شريكًا اتصاليًّا ولمبادراتها التطوعية.. "وزير الحج" يُكَرّم مجموعة "ون" للاتصال والتسويق

وتُعد مجموعة "ون" إحدى المجموعات السعودية الرائدة في قطاع الاتصال والتسويق، والتي تحظى بعدة شراكات استراتيجية مع مكونات القطاع الحكومي التي ترتكز على تحقيق مستهدفات وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030؛ حيث واكبت "ون" استراتيجيتيْ وزارة الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن، بتأسيسها قطاعًا متخصصًا في منتجات وخدمات الحج والعمرة، لتتولى -بحسب تخصصها- قيادة التأثير وتعظيم الأثر وصناعة الوعي المجتمعي.