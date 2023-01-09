بوصفها شريكًا اتصاليًّا ولمبادراتها التطوعية.. "وزير الحج" يُكَرّم مجموعة "ون" للاتصال والتسويق

كرّم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، مجموعة "ون" للاتصال والتسويق ممثلة في رئيسها التنفيذي المهندس راكان الفايزي، بوصفها شريكًا اتصاليًّا لأعمال الوزارة ومبادراتها التوعوية.
وتُعد مجموعة "ون" إحدى المجموعات السعودية الرائدة في قطاع الاتصال والتسويق، والتي تحظى بعدة شراكات استراتيجية مع مكونات القطاع الحكومي التي ترتكز على تحقيق مستهدفات وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030؛ حيث واكبت "ون" استراتيجيتيْ وزارة الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن، بتأسيسها قطاعًا متخصصًا في منتجات وخدمات الحج والعمرة، لتتولى -بحسب تخصصها- قيادة التأثير وتعظيم الأثر وصناعة الوعي المجتمعي.
يشار إلى أن مجموعة "ون" قد ابتكرت ونفّذت أكثر من 8 مبادرات متنوعة بـ13 لغة، استهدفت خلالها 30 دولة حول العالم، ليتم تكريمها ضمن فقرات تدشين فيلم "رحلة العمر" الذي سيُبث على الخطوط الجوية السعودية.