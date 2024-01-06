تعرَّف على عقوبة إطلاق النار في الاحتفالات والمناسبات

حذَّر المستشار الشرعي المحامي سعد بن منصور العبنق من مخالفة قد تُرتكب أثناء الاحتفالات والمناسبات التي تتزامن مع الإجازات، المتمثلة بإطلاق النار في الهواء احتفالاً بهذه المناسبة، وتكون نهاياتها مأساوية؛ إذ قد ينتج منها -لا قدر الله- إصابة أحد الأشخاص في مخالفة لتعليمات وزارة الداخلية.
وقال العبنق لـ"سبق": قد يحصل في هذه المناسبات الطيبة بعض الأخطاء القانونية التي قد يغفل عنها البعض، منها استعمال الأسلحة النارية بالرمي بها في الهواء لإكرام ضيف معيَّن، أو الإعلان عن مناسبة قائمة.
وتابع: وفي هذه العادة مخالفة صريحة لنظام الأسلحة والذخائر؛ إذ نص النظام في المادة الـ41 منه على عقوبة السجن بما لا يزيد على سنة كاملة، وغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، لمن استعمل سلاحًا مرخصًا في غير الغرض المرخص له.
وأردف: أُوصي بأن يتم الاحتفال بالزواجات والمناسبات بما لا يُعرِّض حياة الآخرين للخطر أو الضرر. وإن المجتمع السعودي مجتمع متلاحم متكاتف، غايته توحيد الصف واجتماع الكلمة، ونبذ الفُرقة والاختلاف.. وهذه نعمة يجب علينا الالتزام بها، وشكر الله عليها.