تعرَّف على عقوبة إطلاق النار في الاحتفالات والمناسبات

وتابع: وفي هذه العادة مخالفة صريحة لنظام الأسلحة والذخائر؛ إذ نص النظام في المادة الـ41 منه على عقوبة السجن بما لا يزيد على سنة كاملة، وغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، لمن استعمل سلاحًا مرخصًا في غير الغرض المرخص له.