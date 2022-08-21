"التعاون الإسلامي" تؤكد مكانة القدس ومقدساتها في الذكرى الـ53 لإحراق المسجد الأقصى

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن المسجد الأقصى "الحرم القدسي الشريف" بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين؛ داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد من أجل وضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والانخراط في رعاية عملية سلام جادة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.