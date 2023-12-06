نائب المفتي العام: ميزانية الخير تجسيد حقيقي لحرص وتوجيهات قيادة المملكة

رفع نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة 2024م، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده جعلت المملكة في مصاف أولى دول العالم المتقدم، وأسهمت في بقاء بلاد الحرمين رمزًا لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأضاف الشيخ "العواد" أن ما وصلت له المملكة من منجزات على كل الأصعدة والمجالات هي تجسيد حقيقي لحرص وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصهم على بلادهم وشعبهم، الذي ينعم بكرم الله تعالى الذي حفظ لنا نعمة الأمن والاستقرار منذ لحظة تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى يومنا هذا.
وأكد "العواد" أن ميزانية الخير الجديدة تبرز ملامح قطف ثمار سياسة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، ونموًا فريدًا في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث تشير أرقام الميزانية بفضل الله لأرقام تاريخية غير مسبوقة مما يعني بإذن الله المزيد من بشائر الخير والنماء التي تؤكد على حنكة وسياسة القيادة الرشيدة حفظها الله ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
واعتبر "العواد" أن المرحلة الكبيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة مواكبة الجميع للمرحلة؛ لما للمواطن من دور محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات في ظل رؤية الحكومة المستنيرة لتعزيز سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
ولفت إلى أن بيان الميزانية 2024م أظهر بلغة الأرقام نجاعة الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو أمر جدير بالفخر يقتضي واجب الشكر لله تعالى والدعاء للقيادة رعاها الله التي تقود هذه الجهود وسط الكثير من التحديات التي يشهدها العالم أجمع.