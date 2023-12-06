نائب المفتي العام: ميزانية الخير تجسيد حقيقي لحرص وتوجيهات قيادة المملكة

وأضاف الشيخ "العواد" أن ما وصلت له المملكة من منجزات على كل الأصعدة والمجالات هي تجسيد حقيقي لحرص وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصهم على بلادهم وشعبهم، الذي ينعم بكرم الله تعالى الذي حفظ لنا نعمة الأمن والاستقرار منذ لحظة تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى يومنا هذا.