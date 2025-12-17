برعاية وزير الداخلية.. تخريج 503 خريجين من دورة الفرد الأساسي الـ26 بأكاديمية الأمير نايف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء محمد بن سعيد القرني، اليوم، حفل تخريج الدورة الـ26 للفرد الأساسي، الذي نظمته أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.