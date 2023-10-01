المملكة تستضيف أعمال الدورة 12 للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.. هنا الأهداف وجدول الأعمال

تستضيف المملكة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، على مدى يومين في المدة من 3 إلى 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في محافظة جدة.
وتأتي هذه الاستضافة التي تعد الأولى خارج دولة المقر (تركيا)، انطلاقًا من مكانة المملكة العربية السعودية الدولية وثقلها العربي والإسلامي، وتأكيد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية؛ لتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وتهدف أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.
ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقًا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليًا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية؛ من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.