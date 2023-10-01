المملكة تستضيف أعمال الدورة 12 للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.. هنا الأهداف وجدول الأعمال

ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقًا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليًا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية؛ من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.