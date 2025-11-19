برعاية "البيئة".. ورشة وطنية تبحث توسيم المنتجات السمكية ورفع تنافسيتها

وأكد الدكتور الشيخي أن عددًا من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين وممثلين من المنظمات العالمية ناقشوا الاتجاهات المحلية والعالمية في اعتماد وتوسيم المنتجات السمكية، واستعرضوا عددًا من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، من بينها تجارب من اليونان وإسبانيا وتركيا، بجانب منهجية منظمة "الفاو"، وقدموا أوراقًا علمية حول فرص الاستثمار المسؤول، ومفاهيم التوسيم والاعتماد وأثرها على الجودة والتسويق، ودور شهادات الاعتماد في تعزيز سلاسل القيمة للمنتجات السمكية.