أمانة المدينة المنورة تهيئ الحدائق والمتنزهات للزوار والأهالي خلال عيد الفطر

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد وجهت كافة الإدارات ذات العلاقة بها على دعم المتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها من حاويات للنفايات وفرق للنظافة للتسهيل على الزوار خلال الإجازة ومواكبة الإقبال المتوقع من الأهالي والزوار من خارج المدينة.