رئيس "الأركان العامة" يشهد اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك "رماح النصر 2024"

وبهذه المناسبة قال قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز: "إن القوات المشاركة نفَّذت مراحل التمرين الجوي المشترك (رماح النصر 2024)، وأظهرت انضباطًا وأداء متميزًا، وتنفيذًا متناغمًا في أعقد سيناريوهات التهديد، وحققت به التأثير والفاعلية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات".