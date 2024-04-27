"سلطان بن سلمان": رؤية 2030 تطوّر ونموّ مستمرّ ونتائج ملموسة في جميع المجالات

أكّد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أهمية ما حقّقته رؤية السعودية 2030 من إنجازات خلال الأعوام الـ8 الماضية في مختلف المجالات؛ حيث يرى الجميع القفزات النوعية الشاملة وحجم التطور الكبير الذي تشهده بلادنا المباركة في ظلّ الرؤية.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى "أن ما تشهده المملكة من تحول تاريخي ونموّ ملحوظ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهم الله، يعكس حرص القيادة على بناء مستقبل مزدهر ومبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة الخير"، مثمّنًا الدور الكبير والمهم الذي بذله جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين ومن مختلف مواقعهم وأعمالهم من جهود لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك المغفور له عبدالعزيز بن عبدالرحمن، يرحمه الله؛ وهي مستمرّة في التطور والنمو لما فيه الخير للوطن والمواطن والإنسانية جمعاء؛ مما ساهم في تعزيز مكانتها وريادتها عالميًّا، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين، وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه، وأن يديمَ على المملكة الأمن والأمان والاستقرار.