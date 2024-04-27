"سلطان بن سلمان": رؤية 2030 تطوّر ونموّ مستمرّ ونتائج ملموسة في جميع المجالات

وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى "أن ما تشهده المملكة من تحول تاريخي ونموّ ملحوظ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهم الله، يعكس حرص القيادة على بناء مستقبل مزدهر ومبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة الخير"، مثمّنًا الدور الكبير والمهم الذي بذله جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين ومن مختلف مواقعهم وأعمالهم من جهود لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.