رئيس مركز "فرشة الأفلاج": اليوم الوطني يذكّرنا برحلة كفاح صنعت التاريخ

وقال خزام العجالين: اليوم الوطني ذكرى خالدة لتوحيد المملكة وأرجائها، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، نستذكر خلالها رحلة كفاح المؤسس التي صنعت تاريخ مجد الوطن، ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز ومواصلة أبنائه من بعده مسيرة البناء والتنمية التي شملت كل مناحي الحياة؛ مشيدًا بالتطور والتطوير في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ سائلًا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.