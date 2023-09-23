رئيس مركز "فرشة الأفلاج": اليوم الوطني يذكّرنا برحلة كفاح صنعت التاريخ

رفع رئيس مركز الفرشة في الأفلاج خزام بن عبدالعزيز العجالين، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93.
وقال خزام العجالين: اليوم الوطني ذكرى خالدة لتوحيد المملكة وأرجائها، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، نستذكر خلالها رحلة كفاح المؤسس التي صنعت تاريخ مجد الوطن، ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز ومواصلة أبنائه من بعده مسيرة البناء والتنمية التي شملت كل مناحي الحياة؛ مشيدًا بالتطور والتطوير في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ سائلًا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
من ناحيته، رفع العميد متقاعد سعود بن عبدالعزيز بن حزام العجالين، أطيب التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده اﻷمين بمناسبة ذكرى التوحيد لهذا الوطن الغالي.
وقال سعود العجالين: نستذكر خلاله المناسبة الغالية وتوحيد الدولة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجمعها على كلمة واحدة، وحمل القائد وأبناؤه الملوك من بعده هموم وقضايا الأمتين العربية والإسلامية في جميع المجالات.
وأشاد بما وصلت إليه المملكة خلال عصرها الحاضر من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية.