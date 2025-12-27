أكثر من 41 جهة وفردًا يحصدون جوائز "بصمة" بحائل.. تتويج الإبداع والتميز والمبادرات المؤثرة

اختتمت جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد "بصمة" بحائل نسختها الثامنة، مساء اليوم السبت، معلنة فوز أكثر من 41 جهة وفردًا بجوائز "إبداع" و"تميّز" و"مبادر" و"عطاء" لعام 2025م.
ورعى الحفل راعي الجائزة، أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود.
ومُنحت جائزة "إبداع" للأفكار والأعمال الإبداعية في شتى المجالات للقطاعات والأفراد، حيث فازت بها إمارة منطقة حائل لتحقيقها ثاني أفضل خمس جهات حكومية تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2025م، كما فازت إمارة منطقة حائل عن بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام 2025م.
وفازت إدارة التعليم بمنطقة حائل عن برنامج "حائل وجهة تعليمية سياحية" لعام 2025م، إلى جانب فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل عن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة في نسخته الرابعة لعام 2025م، كما فازت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل لحصولها على المركز الأول في موسم حج هذا العام 2025م.
وفاز صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن انخفاض معدل البطالة بمنطقة حائل بنسبة 6.6% لعام 2025م، كما فاز فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز البيئي، وفازت شركة كنتاكي عن إضافة منتج "صرار حائل" إلى منتجاتها عام 2025م.
كما فاز فارس بن خلف المشنأ، بطل بطولة السعودية للباها 2025، وفاز الدكتور زيد بن مهل الشمري، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.
وفي جائزة "تميّز"، مُنحت للمسؤولين المتميزين نظير جهودهم ومتابعتهم الشخصية، وشملت الدكتور إبراهيم بن سعود الطريبي، وسعادة وكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، وسعادة وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية عبدالعزيز بن محمد الصقر، والمهندس سلطان بن حامد الزايدي، واللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، وسلطان بن ناصر المسيعيد، والعميد ماجد بن فيحان العزي، وهاني بن عبدالعزيز الخليفي، والمهندس هاني بن عبدالله المخيش، و فؤاد بن فهد الغصاب، وعبدالرحمن بن حمود العبيد، وفهد بن صنيدح الشمري، ومحمد بن مطلق القنون، وخالد بن جزاع الرضيمان، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجهات الحكومية والخدمية والطبية والأمنية، إضافة إلى الفرق الطبية المتميزة في العمليات الجراحية النوعية.
أما جائزة "مبادر"، فقد فازت بها عدد من الجهات والمبادرات، من أبرزها إمارة منطقة حائل عن مهرجان "حرفة 2025م"، ووزارة السياحة لانضمام منطقة حائل إلى منصة "روح السعودية"، ووزارة الاستثمار عن منتدى حائل للاستثمار لعام 2025م.
كما فازت جامعة حائل عن إنشاء مركز الأبحاث الطبية والتشخيصية لعام 2025م، وبرنامج دبلوم الإعلام والتسويق الإلكتروني لنزلاء السجن بحائل، برعاية معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، إضافة إلى فوز أمانة منطقة حائل عن مشروع "الواي مش" بالمنطقة.
وشملت الجوائز فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل عن برنامج "حائل آمنة"، وتجمع حائل الصحي عن مبادرة "قافلة وجه السعد"، وشركة المياه الوطنية بحائل عن مشروع تحسين شبكات المياه بالقطاع الشمالي، والهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عن مبادرة الكشف المبكر لمرضى القلب بتعليم حائل، والمدينة الصناعية بحائل "مدن" عن مشروع توسعة البنية التحتية للمدينة الصناعية، إضافة إلى عدد من المبادرات المجتمعية والاستثمارية والسياحية والزراعية.
وفي جائزة "عطاء"، فازت بالمساهمات الفاعلة في المجال الخيري والتطوعي والاجتماعي كل من مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي وأولادهما الخيرية، ومؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وأبناء عبدالله كريم المعجل – رحمه الله – لإنشاء مركز متخصص للتأهيل الطبي بحائل، وأبناء مفرح بن حمدان الرشيدي – رحمه الله – لإنشاء مركز متخصص للرعاية العاجلة.
وفي جائزة "أداء" للقطاعات ذات الأداء الفاعل والمناخ الإيجابي لمنسوبيها، فازت أمانة منطقة حائل عن برامج ومشاريع الأمانة لعام 2025م.
كما فاز فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل بجائزة "بصمة" للمشاريع والبرامج والمنجزات الإبداعية غير الاعتيادية المستدامة، عن افتتاح مشروع مستشفى حائل العام لعام 2025م.
وكذلك فازت أمانة منطقة حائل بالجائزة ذاتها عن افتتاح المرصد الهندسي بمنطقة حائل لعام 2025م.