أكثر من 41 جهة وفردًا يحصدون جوائز "بصمة" بحائل.. تتويج الإبداع والتميز والمبادرات المؤثرة

وفي جائزة "تميّز"، مُنحت للمسؤولين المتميزين نظير جهودهم ومتابعتهم الشخصية، وشملت الدكتور إبراهيم بن سعود الطريبي، وسعادة وكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، وسعادة وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية عبدالعزيز بن محمد الصقر، والمهندس سلطان بن حامد الزايدي، واللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، وسلطان بن ناصر المسيعيد، والعميد ماجد بن فيحان العزي، وهاني بن عبدالعزيز الخليفي، والمهندس هاني بن عبدالله المخيش، و فؤاد بن فهد الغصاب، وعبدالرحمن بن حمود العبيد، وفهد بن صنيدح الشمري، ومحمد بن مطلق القنون، وخالد بن جزاع الرضيمان، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجهات الحكومية والخدمية والطبية والأمنية، إضافة إلى الفرق الطبية المتميزة في العمليات الجراحية النوعية.